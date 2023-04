In Arendonk heldere ochtend

VAN DE LEZER PS­V-supporter Mart overweegt na 60 jaar zijn seizoens­kaart aan de wilgen te hangen

Ik heb lang geaarzeld om deze open brief te schrijven maar wil hem wel delen. Voor het eerst in de 60 jaar (3 jaar Jongensrang en 57 jaar seizoenkaart) dat ik naar PSV ga, overweeg ik ernstig of ik mijn seizoenkaart voor 2023/24 nog wel wil verlengen.