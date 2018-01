Internationale supermarkt nieuwe aanwinst winkelaanbod van Bladel

Zelf is hij een vluchteling uit het Syrische Aleppo. Via Maleisië, Turkije en Griekenland kwam hij in ons land. Zijn klanten kunnen bij hem buitenlandse smaken in huis halen. Katinka Boukhanissa van Vluchtelingenhulp Bladel benadrukt dat de Syriër zelf zijn onderneming gerealiseerd heeft. ,,We begeleiden en stimuleren vluchtelingen, maar we nemen niet over", licht ze toe. ,,Met dit project zijn we vijf maanden bezig geweest. Het ondernemingsplan van Zakaria is getoetst door de Kamer van Koophandel. Hij huurt zelf een pand en is verantwoordelijk voor zijn eigen onderhoud. In Syrië behaalde hij diploma's om een onderneming te starten. Hij doet zijn eigen boekhouding."

,,Bladel is rijp voor een internationale winkel als De Reis", is de stellige overtuiging van de eigenaar. Hij biedt een ruim assortiment aan uit meerdere landen. ,,Ik wil dat de klant zich thuis voelt in mijn winkel. Ze mogen proeven. Ik geef graag uitleg. Als ik iets niet in huis heb, kunnen ze me een foto sturen. Dan zoek ik uit waar ik het kan bestellen."

Ondernemersfamilie

Zakaria Alknbar woont in Bladel met zijn vrouw en twee kinderen. In Syrië runde hij een eigen decoratiebedrijf met twaalf medewerkers. Hij stamt uit een echte ondernemersfamilie met winkels en restaurants in meerdere landen.

Rond de kerstdagen was er al veel loop in zijn supermarkt aan het Bladelse plein. Buitenlanders, maar ook Nederlands klanten overlaadden hem met complimenten. Katinka Boukhanissa kan dat alleen maar beamen. ,,Wie kookt er nog enkel met peper en zout? Mensen willen toch een beetje buitenland proeven in hun keuken? Nu is het in Bladel te koop."

Voor de Bladelse vrijwilligster is de winkel het tweede commerciële project dat ze begeleidt. Er loopt ook al een succesvol distributiebedrijf. ,,Er leven nog veel meer ideeën bij vluchtelingen, maar wij gaan echt niet overal in mee. Het moet wel levensvatbaar zijn. We knuffelen ze niet dood, maar leren ze onze handelwijzen, onze normen en waarden. Begeleiden, maar ook loslaten. Dan ontstaat er iets."