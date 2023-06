Is het geen plaatje? Ondanks corona lichte daling aantal tattooshops in Bladel

indebuurt.nl Vroeger gingen Tilburgers naar Oisterwijk om te zwemmen: dit is waarom

Wat gaat er op een warme, zonnige dag nou boven een plons maken in het water? Veel Tilburgers zullen ruim honderd jaar geleden hetzelfde hebben gedacht, maar toch moesten ze lang wachten op een openbaar zwembad in de stad. Dit is waarom Tilburgers jarenlang in de vennen bij Oisterwijk zwommen.