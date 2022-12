Jaarlijks winterfeest moet wijken voor nieuwjaarsdrink

Tijdens het winterfeest stelden vroeger tientallen Arendonkse verenigingen een kraampje op om drank en eten te verkopen, maar de laatste jaren nam hun enthousiasme steeds meer af. Daarom gooit de gemeente het nu over een ander boeg. Vanaf 2023 organiseert het lokale bestuur een nieuwjaarsdrink voor alle inwoners van de gemeente, in de plaats van het winterfeest. De eerste editie zal doorgaan op zondag 8 januari. Dan is iedereen uitgenodigd om van 11 tot 13 uur te klinken op het nieuwe jaar in park Deroissart. Is het slecht weer, dan gaat de receptie door in Zaal De Garve. De gemeente voorziet alvast veel gezelligheid, een optreden van ‘Herman’ voor jong en oud, kinderanimatie en gratis drank.