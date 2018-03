Jarige Soepele Polsen Netersel komen van overal

update Tweede ongeluk op A67: weg weer open

14:22 HAPERT - Op de A67 is vrijdagochtend iets na 10.00 uur een personenauto tegen een vrachtwagen gebotst. De weg vanuit Antwerpen is enige tijd afgesloten geweest. Omstreeks 14.15 uur is de weg weer vrijgegeven.