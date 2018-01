Jeneverstoker Sjaak van Olmen speelt kat-en-muisspel voor het leven

Een afgelegen boerderij aan een zandpad diep in de Kempen, dat is waar je Sjaak van Olmen (65) verwacht aan te treffen. Met geblindeerde ramen in de stal om te verhullen wat het daglicht niet verdragen kan. Maar zo is het niet. Niet meer, in ieder geval. De romantische beelden die de illegale jeneverstokerij oproept behoren voor Sjaak tot het verleden.

Quote Tegenwoordig moet je verantwoorden waar je je geld vandaan haalt, maar toen had niemand erg in ons Sjaak van Olmen

Het leven heeft hem tegengezeten, de laatste jaren. Nu woont de voormalige alcoholstoker in een bejaardenwoning in het centrum van Casteren. De kleine woonkamer staat propvol met meubilair, dat lukraak bij elkaar lijkt te zijn gescharreld. Aan de muur hangen enkele afbeeldingen van trekpaarden. Sjaak fokt ze. Het geheel maakt een povere indruk, terwijl het geld toch ooit binnenstroomde. „Niks hier binnen staat op mijn naam", zegt Sjaak opgeruimd. Dat geldt ook voor de trekpaarden. Wie daardoor echter denkt dat hij geen nagel heeft om zijn kont te krabben, heeft het mis. Sjaak kan zo 'ergens wat vandaan trekken'. Maar wat je op papier niet hebt, kunnen ze ook niet van je afpakken. Het kat-en-muisspel met justitie houdt nooit op, niet voor Sjaak.

Kwajongensstreken

Sjaak is een joviale kerel. Met vriendelijke ogen en een markante snor die overloopt in dunne bakkebaarden. Soms springt hij ineens enthousiast op en gebruikt zijn grote handen om zijn woorden kracht bij te zetten. In plat Kempisch dialect klinkt alles wat hij vertelt heel onschuldig. Kwajongensstreken. Hier zit geen geharde crimineel, maar iemand die wel eens buiten de lijntjes kleurde. En met zichtbaar plezier.

De eerste les van zijn vader werd voor Sjaak een tweede natuur. „Mijn vader zei altijd: 'Je moet nooit bekennen, want dan vraag je om straf.' Je moest niet 'praten', dan was je bij ons thuis niet gezien." Thuis was aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel. Een boerderij in het buitengebied. „Het was nog maar net harde weg", schetst Sjaak de omstandigheden. Hij werd er in 1952 geboren als derde in een gezin met negen kinderen. Acht jongens en één meid. Zijn vader kwam uit Baarle-Nassau, zijn moeder uit het Belgische Weelde. Beiden uit de grensstreek, waar mensen zich vaker net buiten de reikwijdte van het wettelijk gezag waanden. Die mentaliteit van smokkelen en stropen zat diep in de familie van Sjaak geworteld. Het begon met botersmokkel. „Dat was hier de mode. Tenminste voor mensen die lef hadden, niet voor broekschijters."

Toen Sjaak oud genoeg was, was het verdienmodel verschoven naar illegaal alcohol stoken. Hij begon in 1974, in de stokerij van zijn vader en zijn oudere broer Leo. „Zes dagen stoken en dan drie dagen naar huis. Ik probeerde in de ww te blijven. Toen ging dat veel makkelijker dan nu. Tegenwoordig moet je verantwoorden waar je je geld vandaan haalt, maar toen had niemand erg in ons."

4000 liter per week

Sjaak was er goed in, alcohol stoken, dat durft hij wel te zeggen. Hij werkte voor stokersbazen, die een stal huurden en geregeld van locatie veranderden om uit de greep te blijven van de sterke arm van de wet. „Het was een flinke fabriek. Met een ketel, een condensor en een koeler met een spiraal van dertig meter. Een schuur van 10 bij 15 meter had je wel nodig en dan nog behoorlijk wat hoogte." Met zo'n installatie werd per week een kleine 4000 liter alcohol gestookt. Daarvoor waren acht ton suiker en ruim 500 kilo gist nodig. „De stokersbazen regelden dat, maar ik ben het ook vaak zat in mijn eigen auto gaan halen. Bij de groothandel in bakkersbenodigdheden vroegen ze niet eens waar het voor was. We gaven de heftruckchauffeurs 25 gulden fooi; ze vochten bijna om voor ons de suiker in te laden."

Op de stokerij was je altijd met zijn tweeën, legt Sjaak uit. „De ene stookte, terwijl de andere rustte." Want het stoken was een continu proces van suiker oproeren, de meters in de gaten houden, koud water toevoegen. Van opvangbakken en distilleerketels, tot er alcohol uitkwam van rond de 97 procent. Dat ging naar de versnijderij, waar de distillateur het verwerkte tot citroenjenever, whisky, cognac of advocaat. „Maar ik kwam zelf nooit op de fabriek. Halverwege werd van auto gewisseld. Het lossen gebeurde altijd in de spits, zodat het niet opviel."

Oogje dichtknijpen

Sjaaks ogen lichten op als hij vertelt hoe het er in de jaren zeventig en tachtig aan toe ging. Ook over branden en invallen bij stokerijen waar hij zelf niet bij betrokken was, maar waarvan de verhalen in de kleine dorpen als een lopend vuurtje rondgingen. Over een stokerij in Veldhoven die in de fik vloog, omdat de bodem van een wasmand vol alcohol scheurde. En over een stokerij aan de Lagemierdsedijk, de tweede in Nederland die 'eruit ging'. Als in: opgerold werd. Er was brand ontstaan en de vrouw des huizes had in paniek de brandweer gebeld. Aan de commandant had het trouwens niet gelegen, die had de bewoners wat respijt gegeven. 'Zorg dat morgenvroeg die spullen weg zijn, want dan moet ik rapport opmaken.' In de Kempen leek niemand te beroerd om een oogje dicht te knijpen of de stokers te tippen als er rechercheurs in de buurt gezien waren.

Quote In de tussentijd hadden we op een andere plek alweer 100.000 liter gestookt Sjaak van Olmen „Ge moet nooit opstoken als ge aan het inpompen bent, want dan kan de ketel in de fik vliegen", geeft Sjaak met brede armgebaren advies. Zijn zinnen zijn doorspekt met dit soort stokersjargon. Kennis daarvan veronderstelt de amicale Kempenaar als vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor de illustere figuren uit de Kempen die Sjaak langs zijn neus weg opvoert. De meesten zijn inmiddels overleden, maar ze hadden tot de verbeelding sprekende bijnamen als 'de witte reus' en 'de smaakmaker'. „Kende ge die?" vraagt Sjaak.

In 1977 liep hij voor het eerst tegen de lamp. Om half vijf 's morgens viel de politie de stokerij binnen. Sjaak lag te slapen op een matras op een paar pallets. Hij haalt laconiek zijn schouders erover op. Risico van het vak. Bang is hij nooit geweest. „Je was eraan, klaar uit." Op het politiebureau werd hij verhoord door de douane. „Ik werd geconfronteerd met de boer van wie de stal was en mijn collega-stoker. Maar ik zei niks, alleen mijn naam." Sjaak verklaarde uiteindelijk dat hij op stap geweest was en na ruzie met zijn vrouw geen vervoer naar huis had. Gaan lopen, moe, in een oude schuur gaan liggen en in het donker op de tast die matras gevonden. De rechter geloofde hem niet. „Het duurde wel een jaar voor het voorkwam. In de tussentijd hadden we op een andere plek alweer 100.000 liter gestookt", zegt Sjaak triomfantelijk. Hij werd veroordeeld tot 4 maanden in de halfopen penitentiaire inrichting in Evertsoord, omdat hij de fiscus voor 2 miljoen gulden benadeeld had. 'Een verplichte vakantie' noemt Sjaak het. Met zijn tweeën op een kamer, overdag bestond het werk uit spruitjes inmaken en dergelijke. Sjaak heeft er wel wat van geleerd. „Ik sliep voortaan niet meer in de stokerij. Als ik buiten had gelegen, hadden ze me niks kunnen maken."

'Nooit bekennen'

Terwijl Sjaak midden in zijn verhaal zit, gaat de telefoon die voor hem op tafel ligt. Een vriend heeft nieuws over een kennis die is opgepakt. Voor Sjaak lijkt het een alledaags onderwerp, alsof het over het vervangen van een gloeilamp gaat. Je verwacht elk moment het advies van zijn vader - 'Nooit bekennen' - te horen. Het kat-en-muisspel met de douane, politie, fiscus, rechtbank: het hoort voor Sjaak bij het leven. Misschien is het wel zijn leven. „Ik heb de wet nooit als tegenstander gezien", zegt hij als hij de telefoon heeft neergelegd. „Het was een sport. We lokten de douane nooit uit, zij deden ook gewoon hun werk." Maar het was natuurlijk wel een overwinning als de tegenpartij voor schut stond. „We kochten wel eens onze eigen in beslag genomen ketels terug, als ze niet vernietigd werden. Dan zeiden we tegen de ijzerhandelaar dat we er voederbakken voor de koeien van gingen maken." En Sjaak herinnert zich dat douanerechercheur Klaas van de Put bij hem aan de deur kwam, terwijl Sjaaks bus geladen met flessen illegale drank onder de carport stond. „Ik heb altijd goed contact met Van de Put gehad. Ik liet niets merken, vroeg of hij mee naar binnen wilde. 'Nee Sjaak, we komen gewoon een praatje maken. We komen zomaar even langs.'" Ze kwamen altijd zomaar even langs, merkt Sjaak droog op.

De illegale jeneverstokerij was een sport zonder slechte verliezers. De omgang met Van de Put tekende de sfeer. Netjes, beleefd naar elkaar toe. „Er was vanuit de douaniers geen wrok tegen ons, maar ze probeerden zoveel mogelijk stokerijen op te rollen." Beide kampen werden steeds slimmer. De douane leerde verdachte boerderijen herkennen, stokers isoleerden op hun beurt hun ketels met glaswol zodat sneeuw op het dak niet zou smelten. „En we deden nooit iets per telefoon. We gingen altijd naar elkaar toe. Soms met de motor, hoewel ik geen motorrijbewijs heb."

1300 gulden per week

Quote Ik heb altijd veel succes bij de vrouwen gehad Sjaak van Olmen Het is zijn mooiste tijd geweest, mijmert Sjaak. Toen kon er nog wat in de wereld. Hij was jong en wild en hij verdiende geld als water. 1.300 gulden per week. „Meiden vonden dat stoer. Ik heb altijd veel succes bij de vrouwen gehad." En als er weer 100.000 liter gestookt was, gaven de stokersbazen een feest met alles erop en eraan. „Dan was het clubje compleet, van chauffeurs tot de directeur van de bottelarij."

Toen eind jaren tachtig de gevangenisstraffen en boetes flink omhoog gingen was het volgens Sjaak 'van de ene op de andere dag' gedaan. Was het illegaal stoken in de ogen van velen nog aan te merken als een romantische kwajongensstreek, voor de drugslaboratoria die ervoor in de plaats kwamen, gold dat niet.

De harde, zakelijke drugswereld lijkt net zo min bij Sjaak te passen als de kleine bejaardenwoning. Hij heeft wat stappen in die richting gezet, maar wil er niet veel over kwijt. In 2004 is hij veroordeeld toen een drugslab in een schuur van hem werd opgerold. Zeven jaar later was het op dezelfde locatie weer raak, maar toen werd Sjaak vrijgesproken. „Ik kon aantonen dat ik de schuur verhuurde."

Herseninfarct