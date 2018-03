Joan Veldhuizen laat zetel Bladel schieten

Kennisland

Met voorkeurstemmen is oud-wethouder Joan Veldhuizen gekozen als raadslid in de gemeente Bladel, maar ze ziet af van de zetel. „Joan heeft een nieuwe uitdaging in Amsterdam, waar ze werkt voor Kennisland", laat PRO5-lijsttrekker Hugo Maas weten. Kennisland is een stichting die werkt aan maatschappelijke vernieuwing.

Als lijstduwer stond Veldhuizen helemaal onderaan op de kandidatenlijst van PRO5. Toch wist ze genoeg voorkeurstemmen te verzamelen om in aanmerking te komen voor de derde zetel van de partij. Veldhuizen was wethouder van PRO5 tot ze in maart 2017 opstapte. Ze verschilde met de rest van het college van mening over de vraag of de veestapel in Bladel nog mag toenemen.

Quote Joan Veldhuizen stond onderaan op de kan­di­da­ten­lijst, dat is een duidelijk signaal Hugo Maas (PRO5)

