Jong, ontsnapt varkentje op zoek naar baasje

De noodopvanglocaties waarmee de lokale politie normaal samenwerkt, zijn allemaal volzet. Daarom werd Hobbyvarkenvereniging gevraagd noodopvang te bieden. In afwachting van een tijdelijk pleeggezin, verblijft het jonge zeugje momenteel bij Dierenasiel Veeweyde in Turnhout. Ondertussen lanceerde Hobbyvarkenvereniging een oproep naar de eventuele eigenaar.” Varkens zijn nu eenmaal echte ontsnappingskunstenaars en als ze eenmaal buiten lopen,kunnen ze snel schrikken en verder van huis raken”, klinkt het. “Ben of ken je de eigenaar van dit jonge kunekunezeugje? Neem dan contact met ons op. Let op: je moet kunnen aantonen dat je de eigenaar bent. Ze blijft twee weken in quarantaine bij een van onze pleeggezinnen en daarna zullen we een permanent nestje voor haar gaan zoeken."