Kinderdagverblijf Het Toverbos fan van korte keten: “Elke dag verse groentepap met groenten recht van de boer”

‘We bouwen verder aan de brug tussen culturen met het Brid­ge-festival; volgend jaar nog zeker twee grote locaties erbij in Eindhoven’

EINDHOVEN - Een gigahoeveelheid concerten, talkshows, workshops, een heuse beurs en ga zo maar door. In alle muziekstijlen: van de gypsy-jazz van de Rosenbergs, via Afrikaanse gitaarmuziek via Americana naar Dead Metal. En van kids tot rockopa’s. En heel veel is gewoon gratis op het nieuwe Bridgefestival voor gitaarmuziek.