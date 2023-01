Kinderen basisschool Florent op bezoek bij houthandel Gooskens: ‘Ga jij eens effe werken’

Bouwplan Kleine Kept Bergeijk roept veel vragen op, veel zorgen over verkeers­druk

BERGEIJK - De inbreidingslocatie Kleine Kept in Bergeijk roept bij omwonenden veel vragen op over de verkeersveiligheid en het aantal woningen op dit beperkte stukje grond tussen Kerkstraat en Kleine Kept.

12:16