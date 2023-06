Lekker weer in Bladel vandaag

Enige vertraging voor opening zwembad van De Splinter

EINDHOVEN - Temperaturen van rond de 30 graden, hoe lekker is het dan om de verkoeling van een zwembad op te zoeken. Toch moeten bezoekers van speeltuin De Splinter nog even geduld hebben voor het nieuwe zwembad daar klaar is. Door de vele regen die in de eerste maanden van dit jaar viel, is er enige vertraging opgetreden.