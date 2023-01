Lekkernij van Haribo? Nee, allesbehalve... Politie neemt cannabissnoepjes in beslag

Begin januari werd in Turnhout een jongeman in een zwaar psychotische toestand aangetroffen nadat hij een of meerdere cannabissnoepjes had gegeten. De politie in Turnhout en spoedartsen van AZ Turnhout waarschuwden toen voor de opkomst van de cannabissnoepjes en voor de gevaren ervan. Nu zijn de snoepjes ook in politiezone Kempen Noord-Oost aangetroffen.