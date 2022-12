Loena Hendrickx, Dries Van Gestel of Ponyclub LRV: Wie wordt de Arendonkse Sportfiguur van het jaar?

De prestigieuze titel van Arendonkse Sportfiguur van het jaar is telkens weggelegd voor de persoon of groep die het voorbije jaar de beste of meest verdienstelijke sportprestatie wist neer te zetten. De gemeente lanceert daarvoor telkens een oproep om kandidaten te vinden. Dit jaar zijn dat Ponyclub LRV Arendonk, kunstschaatsster Loena Hendrickx en wielrenner Dries Van Gestel. En dat is meer dan verdiend. De ponyclub werd namelijk zowel provinciaal als nationaal kampioen, een unicum voor de ruiters. “Zowel het viertal als het achttal van de ponyruiters van LRV Arendonk hebben zich na hard werken bekroond tot provinciaal kampioen. Daardoor lag de baan open naar het nationaal kampioenschap, waar beide teams de nationale titel in ontvangst mochten nemen”, klinkt het bij de gemeente.

Op koers

Maar daarnaast zijn er dus ook twee bekendere namen in de running voor de prijs. “Na een sterk sportief jaar in 2021, deed Loena Hendrickx er in 2022 nog een schepje bovenop. Ze behaalde een knappe vierde plaats op het EK kunstschaatsen in Tallinn en ging op de Olympische Winterspelen in Beijing aan de haal met een Olympisch diploma (achtste plaats). Met een zilveren medaille op het WK in Montpellier, een Grand Prix-overwinning in Angers en een derde plaats op de Grand Prix Final in Turijn schrijft Loena geschiedenis”, klinkt het. Overigens is Loena ook al genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar, samen met wielrenster Lotte Kopecky en atlete Nafi Thiam. Mogelijk sleept ze dus twee titels in de wacht.

Maar er is nog een derde straffe Arendonkse kandidaat, want ook wielrenner Dries Van Gestel maakt nog kans. “Dries heeft het voorbije jaar in het profwielrennen heel wat knappe prestaties bij elkaar gereden. In maart won hij in Nederland de profronde van Drenthe, een straffe prestatie en de start van een hele reeks mooie resultaten. Een derde plaats in Gent-Wevelgem, een tweede plaats in de Franco-Belge, een derde plaats in de Druivenkoers en nog veel meer. Dries zit op koers, dat is duidelijk!”

Stemmen

En nu is het aan jullie, want alle Arendonkenaars mogen stemmen op hun favoriete kandidaat. Dat doe je via het online formulier op de website van de gemeente. Stemmen kan nog tot en met maandag 23 januari.

