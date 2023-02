Loena Hendrickx opnieuw verkozen tot Arendonkse Sportfiguur van het jaar: “Ze heeft gewoon een dijk van een jaar gehad”

ArendonkAmper 23 jaar is ze, maar de Arendonkse kunstschaatsster Loena Hendrickx scheert hoge toppen. Nadat ze vorige maand nog een Gouden K won voor Surprise van het jaar is ze nu in haar thuisdorp ook nog verkozen tot Sportfiguur van het jaar. Haar sportieve prestaties van 2022 waren dan ook gewoonweg ongelooflijk. “Het is een fantastisch jaar geweest. Zeker het zilver op het WK oversteeg mijn eigen verwachtingen”, glundert Loena.

Een vierde plaats op het EK in Talinn, een achtste plaats op de Winterspelen in Peking en dus een olympisch diploma, goud op de Grand Prix in Angers, zilver op het WK in Montpellier én zilver op het EK in Finland afgelopen maand. Kortom: 2022 was het jaar van Loena. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de jonge topsporter uit Arendonk het afgelopen jaar veel harten heeft veroverd. Dat bleek al tijdens de uitreiking van de Gouden K’s vorige maand. Loena won toen Suprise van het jaar, een gloednieuwe categorie voor de persoon die het meeste indruk heeft gemaakt op de Ketnetters.

Vechter

Maar de grootste fans van Loena? Die wonen uiteraard in haar thuisdorp Arendonk! Vier jaar nadat ze tot de Arendonkse Sportfiguur van het jaar werd gekroond, sleept ze de prijs nu opnieuw in de wacht. “Het is al de tweede keer dat ze het beeldje mee naar huis mag nemen. Ze moest het deze keer afleggen tegen wielrenner Dries Van Gestel en de Ponyclub LRV”, zegt schepen voor Sport An Hermans. “De prestaties van Dries waren zeker ook om in te kaderen, net zoals die van de ruiters, máár Loena is gewoon van een ander niveau. Zij heeft gewoon een dijk van een jaar gehad.”

Loena Hendrickx won dit jaar goud op het WK in Montpellier.

“En ze is een echte vechter. Als ze valt, dan vindt ze telkens letterlijk en figuurlijk weer de kracht om recht te staan. Het is onvoorstelbaar. Die titel van Sportfiguur van het jaar heeft ze meer dan verdiend”, zegt ze. De sportschepen - en de hele gemeente met haar - is dan ook apetrots op Loena. “Onze jonge sporters putten daar ook enorm veel inspiratie en kracht uit, wanneer ze zien dat mensen van onze gemeente het zover brengen. Loena Hendrickx, Dries Van Gestel, Rik Van Steenbergen, ... Arendonk is maar een klein dorp, maar er zal hier toch iets goeds in de bodem zitten”, lacht ze.

Art on Ice

De kersverse Sportfiguur van het jaar kon haar trofee echter niet zelf in ontvangst nemen. Loena schaatste tijdens de uitreiking op Art on Ice, een groot kunstschaats- en muziekfestival in Zürich, Zwitserland. Ze kon er zonder druk haar kunsten op het ijs laten zien. Art on Ice is immers een show en geen wedstrijd. Maar Arendonk kreeg in haar afwezigheid een waardige vervangster. Naast Loena’s ouders was ook haar nichtje Lara aanwezig. Het jonge meisje nam de trofee met plezier in ontvangst.

Loena's nichtje Lara mocht de trofee in ontvangst nemen.

Sibling rivalry

Loena bedankte haar Arendonk wel in een videoboodschap en blikte ook terug op haar sportieve jaar. “Het is een fantastisch jaar geweest. Zeker het zilver op het WK overstijg mijn eigen verwachtingen. Ondertussen werken we heel hard om hopelijk twee mooie küren neer te zetten op het volgende WK, volgende maand in Japan”, zegt ze vanuit Zürich. En dat doet ze natuurlijk met haar broer en coach Jorik. “We vormen een supermooi team. Zonder Jorik had ik dit niveau ook nooit behaald. Hij heeft de weg opengelegd. Onze sport op de kaart zetten, dat hebben we samen gedaan.”

Toch is een broer-zusrelatie niet compleet zonder een gezonde portie sibling rivalry. “Jorik heeft inmiddels drie keer de Arendonkse Sportfiguur van het jaar gewonnen. Ik moet dus nog een keer winnen. Het zou natuurlijk leuk zijn om er evenveel te hebben”, lacht ze. De trofee doet haar duidelijk deugd. Het is immers nóg een teken dat Arendonk zich volledig achter haar schaart.

