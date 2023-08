Lokaal bestuur koopt grond over van gemeenschapsonderwijs GO! om park uit te breiden

Cypress Hill misschien wel voor het laatst in 013: ‘Hiphop zoals het bedoeld is’

TILBURG – Het zullen maandag 21 en dinsdag 22 augustus in het Tilburgse 013 waarschijnlijk de laatste keren zijn dat Cypress Hill optreedt in Nederland. In ieder geval, als we rapper Sen Dog (57) mogen geloven. ,,De planning is om nog één album te maken.”