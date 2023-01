Lokale politie gaat voortaan op interventies met bodycams

Bodycams: het is iets dat we vooral herkennen van de politiediensten in de Verenigde Staten, maar tegenwoordig worden ze ook gebruikt in ons land, met name bij de federale politie. Nu zet ook de lokale politie Kempen Noord-Oost in op de kleine camera’s om de veiligheid van de agenten in het veld te vrijwaren. Ze volgen daarbij alle wettelijke verplichtingen. “Zo zal de bodycam steeds zichtbaar gedragen worden en zal er steeds een mondelinge waarschuwing gegeven worden bij gebruik. Na de waarschuwing zal een rood ledlicht zichtbaar zijn bovenaan het toestel”, laat de lokale politie weten. “Het opzetten van de bodycam is de beslissing van de gebruiker en de inzet ervan kan niet geweigerd worden door personen die betrokken zijn in de interventie. Het bekijken en verwerken van het beeldmateriaal door de politie is eveneens strikt geregeld in de wet."