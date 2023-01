Lokale talenten vullen zittingsavond Bollemeppers

Als verstrooide professor mocht de jeugdige Toon Mijs de avond aftrappen met verhalen over een eigen praktijk. Aansluitend was het podium voor de 14e maal beschikbaar voor Lian van Rijthoven. Als Toos Dakloos wist ze over een dorpsgenoot te vertellen dat diens luie oog was uitgezaaid over zijn hele lichaam.