Manifestatie Kempen Tech in Hapert is er ook voor ondernemers zelf

HAPERT - Kempische ondernemingen laten tijdens Kempen Tech in een paviljoen op Kempisch Bedrijven Park in Hapert zien wat ze te bieden hebben.

Kempen Tech is er voor nieuwsgierige bezoekers, maar zeker ook voor de deelnemende ondernemers zelf, benadrukt Guus Stappaerts van het Kempisch Bedrijven Park. ,,Ze kennen elkaar vaak van gezicht, maar op Kempen Tech kunnen ze nu ook echt zien wat ieder van hen te bieden heeft. We hopen dat daar meer samenwerking uit voort komt."

Kempen Tech maakt deel uit van de Dutch Technology Week (DTW). De manifestatie is een van de 'hot spots' van de DTW. Vrijdag en zaterdag staat er een groot paviljoen op het Kempisch Bedrijven Park in Hapert waar 45 ondernemers uit de Kempengemeenten zich presenteren.

Niet ontbreken

,,Het is mooi dat de bedrijven ook mooi gespreid uit Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Oirschot afkomstig zijn", zegt Stappaerts. ,,We doen nu voor de vijfde keer mee en je ziet dat er al een sfeer is van: daar mogen we niet ontbreken. Ondernemers melden zich al snel aan."

Vrijdag is het programma 's ochtends voor scholieren. In de middag zijn er lezingen voor bedrijven met aansluitend een netwerkborrel. Zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 is het paviljoen open voor het grote publiek. Naast het paviljoen vindt in een aparte tent een banenmarkt plaats.

Want werk in de techniek en aanverwante bedrijven is erg genoeg, aldus Willeke van de Pol van het Huis van de Brabantse Kempen. ,,Dat willen we vooral ook de kinderen laten zien", zegt zij. ,,Het is leuk om in paviljoen te zien wat er mogelijk is. Dat hebben we de bedrijven ook gevraagd. Techniek kan zo interessant en leuk zijn. Maar dat hebben ze wel door. Met een sta-tafel en een stapel folders overtuig je tegenwoordig niet meer."

VIP-bus

De bedrijven van het Kempisch Bedrijven Park zelf zijn goed vertegenwoordigd. Ook de ondernemingen die er op korte termijn komen, staan in het paviljoen. Verder zijn er niet KBP-bedrijven aanwezig.

Zaterdagmorgen maakt een VIP-bus een stop bij het paviljoen. Hierin zitten enkele ASML-bestuurders en Tweede Kamerleden. ,,We vinden het mooi te laten zien dat er in de Kempen zeer innovatieve bedrijven zitten met producten die de hele wereld over gaan", zegt Stappaerts.

