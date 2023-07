Miguel (5) die opnieuw blind dreigt te worden met succes geopereerd: “Maar nog te vroeg om te juichen”

Update Moergestel­se brouwer heeft probleem: flesjes springen open door ‘wilde gist’

MOERGESTEL/OISTERWIJK - De Kerkhovense Molen in Oisterwijk moet zijn in Moergestel gebrouwen bieren terugroepen. Door nagisting ontwikkelt zich in de flessen zo’n hoge druk dat gevaar dreigt. Het probleem blijkt zich eerder bij een Tilburgs bier uit Moergestel te hebben voorgedaan.