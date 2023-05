Misschien toch grote supermarkt in Posthof Bladel: ‘Goed dat daar iets gaat gebeuren’

Ontwikke­ling Posthof en oude ABN-Amrobank Bladel wordt één project

BLADEL - De gemeente Bladel is met de eigenaren van het Posthof-gebouw en de voormalige ABN-Amro aan de markt in gesprek over één project op die locatie. Voorheen werkten die twee, de gebroeders Van de Huijgevoort en Schipvast aan eigen plannen.