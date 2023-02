N-VA Arendonk viert 10 jaar bestuur: "2023 wordt een feestjaar”

ArendonkDe lokale afdeling van N-VA heeft iets te vieren dit jaar. In 2023 staat de partij van burgemeester Kristof Hendrickx namelijk 10 jaar aan het roer in Arendonk. De partij pakt daarom uit met tal van activiteiten en buurtbezoeken. “Daar waar in 2012 een misschien nog wat onervaren bestuursploeg vol enthousiasme stond te trappelen, staat nu een stevig bastion met een mix van expertise op verschillende domeinen”, klinkt het.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zorgden voor een politieke aardverschuiving in Arendonk. Plots werd N-VA de grootste partij met 31,2 procent van de stemmen. De ploeg ging een coalitie aan met CD&V en leverde burgemeester Kristof Hendrickx - toen nog een prille dertiger - en schepenen An Hermans en Kenny Viskens. Bij de verkiezingen van 2018 verzilverde de partij haar positie en mocht Marina Gys aantreden als derde N-VA-schepen. Inmiddels maakt N-VA al tien jaar deel uit van het lokale bestuur. En dat laat de partij niet onopgemerkt voorbijgaan. “Vandaag zijn we tien jaar verder en staan we even stil bij dit tweede lustrum. 2023 wordt een feestjaar”, zegt voorzitter Scott Verachtert.

Terugblik

In de eerste plaats wil de partij daarbij terugblikken op het voorbije decennium. “Onze bestuursleden gaan massaal op pad om een brochure te bedelen. In de brochure kijken we terug naar onze voorgangers, de groei van onze partij en de diverse realisaties”, zegt hij. “Van één naar drie, naar 10 mandatarissen, een burgemeester en drie schepenen… Daar waar in 2012 een misschien nog wat onervaren bestuursploeg vol enthousiasme stond te trappelen, staat nu een stevig bastion met een mix van expertise op verschillende domeinen.” Enkele projecten die het levenslicht zagen in de eerste legislatuur zijn de renovatie van de kleuterschool en turnzaal in Voorheide, de vernieuwing van het Heemmuseum en de uitbreiding van de industrie.

Volledig scherm Arendonks burgemeester Kristof Hendrickx met N-VA-voorzitter Bart De Wever. © N-VA Arendonk

Ook ligt er nog heel wat werk op de plank. “Vanuit de meerderheid slagen we met een mooie onderscheiding voor het werk van de afgelopen jaren. Verschillende grote dossiers lopen. Bovenaan staan de bouw van de nieuwe sporthal, de gemeentelijke basisscholen Sint-Jan en Voorheide”, vult burgemeester Kristof Hendrikx aan. “Maar wordt er ook geïnvesteerd in wegenwerken, de restauratie van de kerk, extra blauw groene aders, containerpark, werkhuis ... Bovenal investeren we in verenigingen en in mensen.”

Hartje

Op Valentijn wordt het officiële startschot gegeven voor het feestjaar van N-VA Arendonk. Bij alle inwoners van het dorp wordt dan een chocoladehartje in de brievenbus gestopt. “Het is een traditie en een jaarlijkse gewoonte. N-VA Arendonk wil op Valentijn tonen dat het alle Arendonkenaren een warm hart toedraagt. Ook dit jaar zullen we onze liefde en dankbaarheid tonen door een kleine attentie uit te delen”, zegt de burgemeester. Samen met de versnapering ontvangen de inwoners ook de brochure. In de loop van het feestjaar staan nog tal van activiteiten op de planning, zoals een quiz en buurtbezoeken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.