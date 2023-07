Nederlanders tanken sinds twee weken weer massaal over de grens: ‘Het scheelt toch al gauw 20 euro’

Wijziging in eerste vrouwen­truck­team voor Dakar Rally: Schaijkse Marije van Ettekoven mee als monteur

Anja van Loon voert de komende Dakar Rally het eerste volledige vrouwentruckteam in de Dakar Rally aan. Inmiddels in de inschrijving een feit voor de woestijnrally die op 5 januari van start gaat in Saoedi-Arabië. Opvallende naam is die van Marije van Ettekoven. Zij neemt de monteursplek in die gereserveerd was voor Suzanne van Leth-Peek.