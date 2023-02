Nieuw project ‘Grasduinen' brengt lagereschoolleerlingen, lokale landbouwers en natuur dichter bij elkaar

Arendonk/Ravels/Oud-TurnhoutHet educatieve project ‘Grasduinen’, dat al langer bestaat in Limburg, komt nu ook naar de Kempen, meer bepaald naar Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout. Dankzij ‘Grasduinen’ leren leerlingen van de tweede graad lager onderwijs verbanden te zien tussen onze lokale boeren en natuurlijke landschappen, een onderwerp dat voordien weinig aandacht kreeg in het traditionele onderwijs.

Met ‘Grasduinen’ leren kinderen verbanden te zien tussen wat de lokale boer kweekt, zaait, plant en wat er uiteindelijk op ons bord belandt. Bovendien ontdekken ze zo ook welke producten en diensten de natuur en het bos ons bieden en waar ze van de natuur en het landschap kunnen genieten. “We willen enerzijds meer natuur en landbouw op school brengen en anderzijds scholen aanmoedigen en ondersteunen om landbouwbedrijven en het bos te bezoeken,” zegt Isaac Lievevrouw, educatiemedewerker bij BOS+, een van de partners in het project. “Het grote voordeel van ‘Grasduinen’ is dat het niet als iets nieuws moet gezien worden, maar gemakkelijk in bestaande zaken geïntegreerd kan worden. Je kan de ‘Grasduinsaus’ als het ware gieten over de lessen, bestaande landbouwbezoeken en natuurexcursies.”

Het educatieve pakket is immers opgebouwd in zes modules, die zowel in de klas als daarbuiten toegepast kunnen worden. Het is dan ook de bedoeling om de leerlingen zoveel mogelijk in de openlucht te brengen en echt kennis te laten maken met de lokale boer en het landschap, want die aanpak dringt echt door bij de kinderen. Dat blijkt ook uit het ‘Grasduinen’-pakket dat al langer bestaat voor de Duinengordel in Limburg, waarop de provincie Antwerpen zich baseerde. “In een tijd waarin kinderen meer en meer tijd binnenskamers doorbrengen, helpt ‘Grasduinen’ hen op een actieve manier het landbouwleven en de natuur te herontdekken. Vroeger was dat een evidentie, vandaag zijn daar extra prikkels voor nodig zoals dit project”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen.

Belevingsaanbod

Daarom biedt ‘Grasduinen’ niet alleen een educatief pakket voor leerkrachten, maar ook een belevingsaanbod op landbouwbedrijven en in natuurgebieden, dat moet aanmoedigen om het klassieke klaslokaal eventjes achterwege te laten en de weide wereld in te trekken. Enkele basisscholen in de regio gingen al eens ‘Grasduinen’, en reageerden enthousiast. “Het materiaal van ‘Grasduinen’ laat de kinderen natuur en landbouw in al hun facetten beleven. Doen, voelen, ruiken …. Na de voorbereiding in de klas op ontdekking gaan bij de bedrijven zorgt voor een brede kijk terwijl het toch heel erg lokaal blijft,” zo vertelt Anneke De Bruyne, leerkracht bij Talentenschool Blink uit Oud-Turnhout.

Volledig scherm De leerlingen van het 4de uit basisschool Zwaneven trokken hun stapschoenen aan voor een wandeling door Landschap de Liereman in Oud-Turnhout. © Kristien Lavrysen

Het uiteindelijke doel? De kinderen tonen dat natuur en landbouw eigenlijk helemaal geen tegenpolen zijn, maar hand in hand kunnen gaan. “We willen de verbinding tussen natuur en landbouw binnen het project aantonen aan de hand van ecosysteemdiensten. Dat zijn de producten en diensten die de natuur ons biedt”, legt Liselotte Bollen van partner Natuurpunt uit. “Zowel landbouwers als natuurbeheerders werken met deze natuurlijke omgeving om tot welgekende diensten en producten te komen zoals gezonde voeding, koolstofopslag en waardevolle recreatieruimte.”

Praktisch

Het educatief pakket is gratis te downloaden op www.grasduinen.be. Je vindt er ook meer informatie over het project en waar je in de Antwerpse Kempen of in de Limburgse Duinengordel kan gaan Grasduinen bij landbouwers en natuurgebieden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.