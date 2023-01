Nieuw project 'Omdenken' nodigt landbouwers uit op voorjaarsborrel: "Samen zoeken naar nieuwe kansen voor klimaatrobuustere bedrijfsmodellen”

“De voorjaarsborrel is gratis en exclusief voor alle landbouwers uit de gemeenten Arendonk, Balen, Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie. Met een hapje en een drankje maken we er een interessante avond van in aanwezigheid van de schepenen en uw collega-landbouwers. Om afstanden klein en reistijden beperkt te houden opteren we ervoor om telkens per twee gemeenten te werken. Maar elke voorjaarsborrel staan open voor alle landbouwers.” De borrel voor Arendonk en Ravels vindt plaats op donderdag 2 februari om 13.30 uur in de Gemeentezaal, die van Mol en Balen eveneens op 2 februari om 20 uur in PC Rosselaar. Retie en Oud-Turnhout volgen een week later op dinsdag 7 februari om 20 uur in GC Den Dries. Inschrijven is verplicht en doe je via het online formulier.