Nieuwe burgemeester Bladel moet humor hebben

De profielschets is voor Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hij nam de schets donderdagavond in Bladel in ontvangst. Verder moet de eerste man of vrouw van de gemeente vooral een duizendpoot zijn. Een vernieuwer die die kansen grijpt, toegankelijk is voor de bevolking, met gezag, begrip en kennis van zaken.