Nieuwe Markt geeft ruimte aan Bladel Beach

Voor Martijn Heesterbeek, voorzitter van de stichting Volleybalevenementen Bladel is het gesneden koek. Al vierentwintig jaar is het derde weekeinde van juni gereserveerd voor Bladel Beach, een van de oudste beachvolleyevenementen in de regio. ,,We begonnen met twee veldjes”, diept clubvoorzitter Ben van Roosmalen uit de historie. ,,Er moest nog een groot hek omheen. De kasteleins waren bang dat een bal het terras op vloog.”

Hoe anders is het nu. Dertien velden beslaan het hele marktplein en de weg voor het gemeentehuis. Bestuurslid Mark Mariën: ,,Dat we hier midden in het dorp zitten, bepaalt ook een groot deel van het succes. De bezetting voor de zondag was binnen acht dagen vol. In totaal komen we aan zo’n duizend sporters die 546 wedstrijden spelen. Het blijft laagdrempelig. Het gaat vooral om de gezelligheid.”

Het volleyfeest ondergaat dit jaar wel een metamorfose. Afgelopen najaar werd op de Markt het plateau met de keien en waterpartij verwijderd. Het groen en fietsenrekken zijn opgeschoven. Heesterbeek: ,,Er zijn geen obstakels. Verkeersborden en rekken zijn demontabel. We kunnen onze velden goed kwijt.” ,,Het is wel jammer van het plaatje. Die rotspartij en het water zorgden voor een echt strandgevoel”, mijmert van Roosmalen.