Nieuwe parkeergarage Hapert moet einde aan overlast crossterrein maken

Buntsteker waakt op straat­speel­dag Netersel bij de stormbaan

31 mei NETERSEL - Zo’n 85 kinderen van de basisschool in Netersel kregen gistermiddag een prominente plek in de dorpskern. Het Carolus Simplexplein was voor de twaalfde straatspeeldag de gehele middag autovrij gemaakt.