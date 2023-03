Oktober wil soort zorgwijk op plek Kempenland in Bladel

BLADEL - Een inclusieve wijk, waar mensen zorg hebben voor elkaar, met een verpleegtehuis nabij voor specialistische hulp. Dat is volgens Jessica Vogel de toekomst voor de locatie Kempenland van zorgaanbieder Oktober in Bladel.

De eerste stappen komen nu wel erg dichtbij. De politiek moet er nog een officiële klap op geven, maar dan kan de eerste fase van start. Na die hamerslag kan de aanbestedingsfase voor 87 appartementen en 12 bungalows starten.

,,Over een jaar hoop ik dat we kunnen bouwen. Dat gebeurt door externe projectontwikkelaars. Wij huren dan 48 appartementen terug. De rest - ook de bungalows - worden door deze partners verkocht of verhuurd”, licht Jessica Vogel van de Raad van Bestuur van zorginstelling Oktober toe.

,,Wij zijn een ouderenorganisatie. Wij concentreren ons op de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen. Natuurlijk weten we wel wat we willen. Dat is mensen in hun laatste stadium comfortabel laten wonen. Wat hier gebouwd wordt, sluit daarbij aan. Het wordt een gemêleerde wijk met zorg, huur – en koopwoningen.”

Ze stelt dat haar organisatie hiermee een grote stap richting de toekomst zet. ,,Voorzieningen als een verzorgingshuis zijn er niet meer. Het verpleegtehuis is alleen nog beschikbaar als de zorgvraag thuis te groot wordt. Het is eigenlijk altijd crisisopvang. Mensen met een hulpvraag moeten een beroep doen op hun omgeving. Wij bieden daarom ook een breed scala aan zorg, zoals dagbesteding, wijkverpleging, maar ook huishoudelijke hulp.”

Parkachtige omgeving

Oktober heeft grote plannen met het terrein aan de Rondweg en Europalaan. Het appartementengebouw van zes etages aan de Boomklever en de bungalows aan de Europalaan is fase 1. Er komt een directe verbinding met het verpleegtehuis aan de achterzijde van de Floriaan. Het is nog wel even puzzelen hoe dat eruit moet komen zien, omdat de weg De Specht moet worden overgestoken.

Oktober zoekt nog een partner die de 87 appartementen gaat bouwen en verhuren. De organisatie huurt er 48 van terug. Ze worden ingezet als zorgwoning. De overige appartementen komen in de verhuurportefeuille van de partner.

Volledig scherm Beeld van de toekomstige wijk vanuit het zuidwesten met vooraan het te bouwen appartementengebouw. Aan de bovenrand de Europalaan. © gemeente Bladel

In de tweede fase gaat het huidige verpleeghuisdeel van Kempenland deels tegen de grond. Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe appartementengebouwen. Ook komt er ruimte voor grondgebonden woningen. Het complex, dat het dichtst bij het kruispunt Europalaan-Rondweg ligt, moet de blikvanger worden. Het gebouw krijgt een half-ondergrondse parkeergarage.

,,Dit wordt een groene verbindingszone tussen het centrum en de Egyptische Poort. Het worden huizen in een parkachtige omgeving, een mooie wijk om in te wonen”, vertelt manager vastgoed Rob Slegers. Daarbij blijft de vraag of er een tunnel onder de N284 komt nog open. Ook een rolstoel – en rollatorvriendelijke uitvoering daarvan is nog een vraagstuk waar Bladel mee worstelt.

‘Oplossing voor woningprobleem’

Slegers: ,,Dat de plannen in een stroomversnelling zijn gekomen, is ook belangrijk voor de oplossing van het woningprobleem in Bladel en omgeving. Het zorgt voor de noodzakelijke doorstroom in het huizenaanbod.” Meevaller is, dat uit berekeningen blijkt dat de bouw geen stikstofdepositie veroorzaakt op Natura-2000 gebieden.