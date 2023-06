Openingsfeest zet opvallende Gestalten in de kijker

Automobi­list rijdt zonder geldig rijbewijs dubbel zo hard dan is toegestaan door Tilburg

TILBURG - Agenten betrapten meerdere hardrijders zaterdagavond in Tilburg tijdens snelheidscontroles. Een automobilist maakte het wel heel bont en reed met ruim 160 kilometer per uur twee keer zo hard dan is toegestaan over de Midden-Brabantweg.