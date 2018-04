Overvaller Rabobende eist vervolging schietende agent

BREDA - De verdachte Bredanaar Louis C. (42) die vorig jaar tijdens een verijdelde overval in Zundert door de politie in zijn arm werd geschoten , wil dat de schietende agent alsnog wordt vervolgd. Zijn advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen heeft daarom bij het gerechtshof in Den Bosch een klacht ingediend tegen de beslissing van de hoofdofficier van justitie die oordeelde dat de politieman zijn vuurwapen uit noodweer gebruikte.

Louis C. maakt volgens de politie deel uit van de zogenoemde Rabobankbende, een groep beruchte criminelen die op basis van informatie van een Rabobankmedewerker zeer gewelddadige overvallen pleegde.

Roosendaal

De bende wist zo dat een echtpaar uit Roosendaal op 7 juli 20.000 euro ging halen bij de bank waarna het stel bij thuiskomst werd beroofd. Nog geen twee weken later werd op die manier in Venlo een 63-jarige Duitser beroofd van 100.000 euro.

Zundert

Op 28 juli stond een arrestatieteam van de politie paraat om een nieuwe overval op een klant van de Rabobank in Zundert te voorkomen. Louis C. bestuurde de bus met medeverdachten en werd beschoten door een lid van het arrestatieteam die zag dat er een vuurwapen op hem werd gericht.

Volgens advocaat Van Berge Henegouwen staat vast dat Louis C. als bestuurder niet degene is geweest die dreigde met het nepvuurwapen dat achteraf werd gevonden. ,,Dat moet de bijrijder zijn geweest zijn.''

Betrouwbaarheid

Volgens de raadsman was de schietende agent ook de enige die het nepwapen heeft gezien. ,,Het is raar dat niemand anders dat heeft gezien en de rechter moet daarom de betrouwbaarheid toetsen'', oordeelt hij.

Uitgelokt

Van Berge Henegouwen zegt dat het vuurwapengeweld is uitgelokt omdat het arrestatieteam naar aanleiding van de overval in Venlo verkeerd is geïnformeerd door de Limburgse politie. ,,Het arrestatieteam was schietklaar omdat in de briefing vooraf is gezegd dat het ging om een zeer gewelddadige groep overvallers terwijl de overval in Venlo van a tot z is gefilmd en beelden aantonen dat er nauwelijks geweld is gebruikt. Het slachtoffer werd geduwd en zijn tas werd uit zijn handen gerukt. De werkwijze was juist zo geweldloos mogelijk.''

Geweld

Louis C. wil bovendien dat de officier van justitie nog een beslissing neemt over het geweld dat tegen hem is gebruikt na zijn arrestatie. Meerdere verdachten zegt dat ze hard zijn aangepakt en met het hoofd of gezicht tegen de grond zijn geduwd of geslagen.

Vijf verdachte overvallers plus de verdachte 'bankmol' Lorenzo J. (25) uit Breda zitten sinds de verijdelde overval in Zundert vast. Hun strafzaak gaat op 25 april verder bij de rechtbank in Roermond.

