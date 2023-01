‘Pimp het dorp’ zoekt kale muren en street artists

Tijdens ‘Pimp het dorp’ mogen kunstenaars hun creativiteit loslaten op kale muren en elektriciteitskasten verspreid over heel Arendonk. Zo maken ze het dorp elk jaar weer een beetje mooier. Ben jij een creatieveling en wil je graag je stempel drukken op het dorp? “Street art, wall poetry, fotoprints, ... alle ideeën zijn welkom. Of beschik je over een publiek zichtbare muur of schutting die wel een make-over kan gebruiken?”, vraagt de gemeente. “Schrijf dan je muur of je schilderkunsten in bij de cultuurdienst voor maandag 20 februari. Nadien puzzelen we oppervlakken en ideeën bij elkaar.”