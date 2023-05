Politie vindt drugs in caravan achteraan erf: voorwaardelijke celstraf voor dealer

Plan voor 120 woningen bij Diagnos­tiek voor U gaat verder onder naam ‘Entree van Elzent’

EINDHOVEN - Entree van Elzent, dat is de naam voor het nieuwbouwproject met zo’n 120 woningen bij Diagnostiek voor U aan de Stratumsedijk in Eindhoven. Die naam is gekozen uit de inzendingen van insprekers.