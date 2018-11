Prins Johan 11.0 is de 48ste Prins van de Muggezifters Bladel

Hij werkt in de intensieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bij ASVZ in Udenhout. Hij is er persoonlijk begeleider binnen de dagbesteding. Vanaf 1999 bouwt hij mee aan de carnavalswagen van De Barbiertjes. Het was de eerste keer dat de prins van De Muggezifters in november bekend werd gemaakt. Zijn naam en motto sluiten aan bij de veranderingen tijdens carnaval in Bladel: Carnaval in Den Herd of in de tent, zorg dè ge erbij bent!