PUUR Poporkest blijft herkenbaar voor 'oud' Netersel

Jan Heijman wethouder in Oirschot

13:06 OIRSCHOT - Beoogd wethouder van De Gewone Man in Oirschot is Jan Heijman. Dat heeft de partij bekendgemaakt. Heijman is nu nog wethouder in Bladel voor Bladel Transparant en tevens lid van Provinciale Staten voor Brabant Lokaal.