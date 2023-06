Raad Bladel mag zeggen of de Posthof op korte termijn een grote supermarkt krijgt: ‘Super is een versterking’

Genoeg parkeer­plaat­sen in winkelge­bied Bladel

BLADEL - De gemeente heeft de knoop doorgehakt: In het winkelgebied van Bladel zijn voldoende parkeerplaatsen, ook als de Van de Huijgevoort Groep met zijn supermarkt in de Posthof start. Een grote groep ondernemers in het Bladelse centrum is de mening toegedaan dat dat niet zo is.