Rabobank claimt schade na overvallen

Kaart Lichte daling geboortes in Zuid­oost-Bra­bant, maar in Geldrop bijna 11 procent meer

30 januari EINDHOVEN - Er zijn vorig jaar minder baby's in Nederland geboren. In Zuidoost-Brabant zie je die tendens lichtjes. In 12 gemeenten daalde het aantal kinderen tegenover het jaar daarvoor, maar in 9 gemeenten is er een stijging. In Geldrop werden in verhouding de meeste baby's geboren: 10,7 procent. In Oirschot werden er 18,7 procent minder baby's geboren. Daar is de daling het grootst in de regio.