Randweg Bladel is nu helemaal klaar

Veel aanwonenden wilden getuige zijn van de opening. Voor Bladel is het een belangrijke ontwikkeling, maar voor hen is het afwachten wat het betekent voor hun woongenot. "Als het maar geen racebaan wordt. De weg nodigt uit om snel te rijden. Je zit zo aan vijftig kilometer per uur", zei Rinus Raas. Hij woont aan het einde van de Gozelinusbocht. Meer dan twintig jaar genoot hij van de rust aan dit stukje randweg, dat nergens naar leidde. "Die rust had van mij nog wel twintig jaar langer mogen duren", sloot zijn overbuurman Rinus van Breukelen aan. In het afgelopen jaar hebben ze flink in de rotzooi gezeten, omdat samen met de aanleg van het nieuwe stuk Postelweg ook hun straat de Gozelinusbocht op de schop ging. "Het had allemaal wat efficiënter gekund, maar de communicatie met de aannemer was goed", kijkt Raas terug.