Reeks diefstallen van roetfilters kost trio 24 maanden celstraf

De drie beklaagden, 24, 33 en 36 jaar, pleegden vorig jaar van 11 augustus tot 19 augustus een reeks van zestien diefstallen. Ze stalen telkens de roetfilter van Renaults Master die geparkeerd stonden op bedrijventerreinen of parkings. “Dergelijke roetfilters zitten onderaan het motorblok en zijn blijkbaar vrij gemakkelijk te verwijderen door een aantal schroeven los te draaien”, aldus de rechtbank. Uit één van de voertuigen werd ook een tablet en werkmateriaal gestolen. De dievenbende was actief in onder andere Turnhout, Arendonk, Geel, Retie, Beerse en Hoogstraten. Bij garage Kenis in Turnhout lieten ze zich uiteindelijk filmen door een bewakingscamera. Op basis van de nummerplaat kon hun auto op 19 augustus onderschept worden op een parking in Sint-Job-in’t-Goor. De drie beklaagden lagen te slapen in de auto.