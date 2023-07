Regenbuien, maar soms ook zon in Bladel vandaag

Urenlange operatie redt het blinde oogje van Miguel (5): "Hij kon al een filmpje op mijn gsm volgen”

Een week na de vier uur durende oogoperatie in het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen ziet de toekomst van de kleine Miguel Lu (5) uit Arendonk er erg rooskleurig uit. De kans is namelijk zeer groot dat de jongen opnieuw zal kunnen zien. “En nu maar zorgen dat hij niet in zijn oogje wrijft”, zegt mama Lieveke De Kort (37).