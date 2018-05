'Schutter' coldcase Bladel op vrije voeten

Overvaller Avni K. werd in 2016 gearresteerd voor de fataal afgelopen ripdeal. Hij zat toen in de Belgische gevangenis een straf uit voor een andere overval. De rechtszaak kwam september vorig jaar voor de rechter, maar werd uitgesteld. K. ging toen terug achter Belgische tralies. Begin deze maand kwam hij daar vrij, werd uitgeleverd en zat sindsdien in een Nederlandse cel. Daar wilde het OM hem houden, totdat in september de zaak -waarschijnlijk- wordt afgerond. Maar advocaat Yannick Quint kreeg zijn client los uit het voorarrest, het werd verlengd met drie maanden maar meteen ook geschorst.

Peuk

Een van de redenen is dat het om een erg oude zaak gaat: een cold case uit 2001. Op 22 augustus werd toen de in hennep handelende Van Mosselveld in zijn flat aan de Anton Coolenlaan in Bladel doodgeschoten. Dat zou zijn tijdens een ruzie met drie Belgische klanten.

Avni K. was er een van. Na zijn arrestatie in 2016 gaven twee anderen, Kemal K. en Serkan K. (alle drie 37, geen familie) zich aan bij de politie. Zij zeggen samen dat Avni schoot, Avni zegt dat Kemal de trekker overhaalde. In 2015 ging de zaak weer rollen, toen via nieuwe technieken oude DNA-sporen matchten met die van Avni K. Die zaten op een peuk die achterbleef in het portiek, en bloedsporen in de flat.