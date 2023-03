Sportraad zoekt nieuwe leden en voorzitter

Opluchting, blijdschap, een beetje frustratie én (op het nippertje) een assist: Thijs Oosting is terug bij Willem II

Hij is terug. Voor het eerst in meer dan een jaar tijd (!) heeft Thijs Oosting weer minuten gemaakt in het eerste elftal van Willem II. In een besloten oefenwedstrijd tegen Sparta (2-0 winst) sloot de 22-jarige aanvaller een fysieke lijdensweg op fraaie wijze af.