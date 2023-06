Sterftecijfer in Bladel rond landelijk gemiddelde

indebuurt.nl 5 x doen in Tilburg dit weekend

Yes, het weekend staat weer voor de deur! In Tilburg en omgeving beleef jij voorproefjes op de marché in Frankrijk of de vintage markt in Berlijn, ga je naar een strandfeestje en is er van alles te doen rondom Keti Koti. Dit zijn vijf uittips voor 30 juni, 1 juli en 2 juli.