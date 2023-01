Suzan & Freek, Niels Destadsbader en Dinky Toys op tweede affiche van Grenspop: “We hebben de fans mee laten beslissen”

Grenspop kende tijdens de eerste editie wat pech met een stortvloed aan regen en dat was een tegenvaller, maar het heeft de organisatie er niet van weerhouden om voor een tweede editie te gaan. “Enkele weken geleden lanceerden we enkele polls op sociale media en dergelijke waarbij mensen konden stemmen op welke artiest ze het liefste zouden zien op Grenspop”, vertelt Stephanie Cools. “We hebben op die manier toch 11.000 stemmen binnengekregen. Op basis van de stemmen hebben we dan de line-up samengesteld voor zover de artiesten natuurlijk vrij waren (lacht). Op die manier is iedereen mee een beetje organisator geweest. Het is een concept dat aanslaat.”

Lokale bands

Margriet Hermans, Mama’s Jasje, Niels Destadsbader, Suzan & Freek, de Dinky Toys en Ilsen & Verhulst treden op zaterdag 27 mei. “De deuren gaan dan open om 13 uur en tot 17 uur laten we eerst nog enkele lokale bands optreden”, vertelt Stephanie. “Die namen zullen we binnenkort nog bekendmaken, want we krijgen heel wat aanvragen.” De kidsdag is gepland voor 28 mei. Dan komen Nachtwacht en Mega Mindy optreden en kan je met Bumba op de foto. “We voorzien daarnaast ook nog een berg randanimatie zodat de kinderen zich echt wel urenlang kunnen amuseren”, gaat Stephanie verder. “Een kinderdisco is ook voorzien.”

Geen VIP

Wie pas op de laatste moment een ticket koopt betaalt 58 euro voor 27 mei en 18 euro (tot 12 jaar) of 28 euro voor de kidsdag. “Maar wie nu tickets koopt krijgt een forse korting”, vertelt Stephanie. “Nu is dat tot 27 januari bijvoorbeeld nog 35 procent. Daarna wordt dat 30 procent tot 27 maart en zo loopt het af tot de dag zelf van 27 en 28 mei. Groepen vanaf 10 mensen maken ook kans op een ‘Gouden Grens’-ticket. Zij zullen een eigen toog en een afgesloten zone krijgen waar ze iets meer ruimte hebben. Die zone zal de VIP-vervangen, want een echte VIP-ruimte komt er niet weer uit diezelfde filosofie dat we een festival willen waar iedereen zowat gelijk is.” De exacte locatie van het festival wordt nog bekeken. “We zouden graag iets dichter naar Hoogstraten zelf komen, maar die mogelijkheden zijn we nog aan het bekijken. Het Paterspad, waar de vorige editie plaatsvond, kan ook nog altijd.”

Meer info op wwwgrenspop.be

