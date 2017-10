T.O.M. uit Bladel start webshop in autoaccessoires

Ook in Best blijkt een bejaarde makkelijk slachtoffer van overvaller

4 oktober BEST - Ze is een makkelijk slachtoffer. De 91-jarige vrouw ligt in diepe slaap wanneer de overvaller in de nacht van dinsdag op woensdag haar vrijstaande woning aan de Molenkampseweg in het Bestse buitengebied binnendringt. De hoogbejaarde dame moet zich rot zijn geschrokken. Ze hoort niet veel en ziet slecht. De man - met 1,60 meter klein van stuk - dwingt haar naar de woonkamer. Daar bindt hij haar vast aan een stoel, weet een buurtgenote. Een prop in de mond moet haar koest houden.