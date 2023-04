Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens Arendonk Zingt & Swingt

Dierenbe­scher­ming vangt 177 zwerfkat­ten in Tilburg: ‘Verhoogde dump van tamme katten na corona’

TILBURG - In een opwelling aangeschaft in coronatijd en later uit huis gezet of weggelopen. De Dierenbescherming had vorig jaar de handen vol met het vangen van tamme katten en kittens in Tilburg. Terwijl haar vangacties eigenlijk zijn gericht op verwilderde zwerfkatten.