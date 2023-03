Toneelvereniging Pancratius in Hoogeloon kiest opnieuw voor bijzondere speellocatie: een stal in buitengebied

Eerder dienden de Kabouterberg en de loodsen van Houthandel Gooskens als decor en in 2019 werd een theaterwandeling over donkere bospaden georganiseerd. ,,Het was een uitdaging om deze stal publieksvriendelijk te krijgen, maar we denken dat het is gelukt”, zo vertelt Lian Claassen, al sinds 2007 verbonden aan de vereniging.

Boeren met stallen en de relatie met de onderwereld

‘Bertha’s dood’ is een komisch misdaadverhaal, geschreven door theatermaker Hans Maas. ,,Bekend is dat de voorbije jaren boeren met leegstaande stallen in het buitengebied werden gevraagd om voor veel geld hun stal te verhuren. Door politie en gemeente werden zij gewaarschuwd zich niet met die praktijken in te laten. Die brutale benadering vanuit de onderwereld intrigeerde me zodanig dat ik ging fantaseren over betrokken personages, zoals een bankmedewerker of een notaris. Zelf was ik ook actief bij Het Zuidelijk Toneel in een productie waarin de vraag werd gesteld hoe de bovenwereld wordt beïnvloed door de onderwereld.”

Maas hanteert zijn eigen methoden om de spelers van St. Pancratius te enthousiasmeren. ,,Ik heb voor elke acteur een monoloog geschreven als een soort van grafrede om ze zo met zichzelf en andere personages kennis te laten maken. Van daaruit is een aantal scènes uitgeprobeerd waarop vervolgens de teksten zijn gebaseerd. Zo hebben de spelers ook een eigen inbreng en raken betrokken bij het maakproces. Omdat het over hun eigen omgeving gaat en over zichzelf hoef je niet naar een theater, maar is een oude stal in het buitengebied zeer herkenbaar.’’

Veelzijdigheid aan speellocaties

Claassen is behalve bestuurslid ook een van de hoofdrolspelers in Bertha’s dood. ,,We zijn als toneelvereniging heel blij met Hans Maas als schrijver en regisseur van het stuk. Hij heeft met de veelzijdigheid aan speellocaties ons weer op de kaart gezet, hij durft buiten de gebruikelijke lijnen te denken.”

Op zijn beurt prijst Maas bestuurslid Claassen als degene die de boel draaiende hield toen de vereniging leegliep en om dreigde te vallen. ,,De samenwerking met haar heeft de vereniging nieuw leven ingeblazen. Met een nieuw bestuur en nieuwe spelers is er veel ambitie ontstaan. Ik ben noodgedwongen vanuit Hoogeloon naar Waalre verhuisd, maar de band met deze groep is zodanig dat ik deze vereniging niet in de steek kan laten.’’

Omdat de geplande vier voorstellingen (18, 19, 24 en 25 maart) al zijn uitverkocht wordt er op zondag 26 maart om 19.00 uur een extra voorstelling gehouden. Meer info: toneelhoogeloon.nl.