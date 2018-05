Twee mannen op heterdaad betrapt tijdens stelen aanhanger in Hapert

Waterschap en provincie openen vernieuwd waterpark in Hapert

15:02 HAPERT - Wie langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI in het jargon) in Hapert wandelt, merkt niet meteen dat er iets veranderd is. Waterschap De Dommel vergelijkt de nieuwe situatie met het opnieuw inrichten van een huis. Het huis staat er nog, maar de inrichting is anders geworden.