Twee verdachten van brute overval op bejaarde vrouw in Bladel weer vrij

De Bredanaar (24) die 28 maart is opgepakt, zit nog wel vast. Zijn voorarrest is met dertig dagen verlengd. Hij is volgens het OM een van de twee daders die in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 september 2017 bij de oude vrouw binnenvielen en haar flink mishandelden. De andere overvaller werd op 9 januari dood aangetroffen in een flat in Breda. Hij was doodgeschoten, zeer waarschijnlijk door twee medebendeleden. Die vluchtten voor de politie door van de flat te springen, maar konden worden aangehouden.