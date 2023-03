Vanmiddag zware neerslag en bewolking in Arendonk

‘Erbarme dich’ uit de Matthäus dringt door muren van weerstand heen: ‘God heeft veel aan Bach te danken’

EINDHOVEN - De aria is zo bekend en geliefd dat ze in haar eentje de ‘Matthäus Passion’ draagt. Want wordt ‘Erbarme dich’ niet mooi gezongen, dan is de Matthäus ‘mislukt’. Nergens ter wereld zijn de passies zo populair als in Nederland.