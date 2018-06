Vele interesse voor plan Bleijenburgh Bladel

De luxe appartementen kosten vanaf 1130 euro aan huur per maand, exclusief de zorg. Die is per bewoner verschillend. Het is de bedoeling dat het de bewoners aan niets zal ontbreken in een beschermde en gemoedelijke omgeving.

Oorspronkelijk zaten er veertien luxe zorgappartementen in de planning op de hoek van Postelweg en Bleijenhoek. Schipvast onderzoekt of dat aantal uit te breiden valt naar 21.

Wat het plan volgens hem bijzonder maakt is dat er een 'zorgechtpaar' komt inwonen dat zorg draagt voor de bewoners. ,,Het is een kleinschalig plan. Wat ons onderscheidt is dat bewoners altijd dezelfde gezichten gaan zien. Dat is vaak het struikelblok in de zorg. Je krijgt altijd zoveel verschillende mensen over de vloer."